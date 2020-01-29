ليبيا تخسر بثلاثة أمام المغرب ضمن كأس أمم إفريقيا للصالات منتخبنا الوطني سيواجه يوم الخميس منتخب موريشيوس في ثاني لقاءاته

أخبار ليبيا 24 – رياضة

مني المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، بخسارة ثقيلة أمام نظيره المغربي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن افتتاح منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة التي تستضفها مدينة العيون المغربية.

بهذا الفوز يتصدر المنتخب المغربي ترتيب فرق المجموعة الأولى بثلاث نقاط بالتساوي مع غينيا الاستوائية الذي تفوق على منتخب موريشيوس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الافتتاحية للبطولة، بينما يحل منتخبنا في المركز الأخير.

وسيخوض منتخبنا الوطني الخميس مباراته الثانية في البطولة أمام موريشيوس، ويختتم مباريات الدور الأول أمام نظيره الغيني يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تتأهل المنتخبات التي ستتحصل على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم أفريقيا 2020 المقامة بالمغرب، إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها ليتوانيا.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا تقام بمشاركة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى المغرب وليبيا وغينيا الاستوائية وموريشيوس، فيما تضم الثانية مصر وغينيا وأنغولا وموزمبيق.