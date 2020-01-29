سفير ليبيا بالأردن: الملف الليبي أمني بامتياز ظاهره أقل من باطنه البرغثي: الدول قد تتصارع وتتنافس من أجل مصالحها، ولكن ليس من أجلنا

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رأى، سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية، محمد البرغثي، أن الملف الليبي هو ملف أمني بامتياز، وهو مُناط بأجهزة المخابرات على حله، مشيرًا إلى أن المخفي فيه أكبر من الظاهر منه.

وقال البرغثي، على فيسبوك، إن “الاهتمام الدولي قد تكون له تبعات، وقد يكون فرصة سانحة، ينبغي التقاطها والبناء عليها، هذا الأمر يحتاج إلى حس وطني رفيع وعقل سياسي متميز، أما الإهمال الدولي، ربما تكون كلفته عالية جداً”.

وأضاف، “الأطراف الدولية، قد تتدخل في البداية، ولكنها قد تتورط، وعندئذ لا تُريد أن تذهب بعيداً، في هذه الحالة تأتي أهمية ملء الفراغ الوطني، لتسهيل عملية خروج هذه الأطراف”.

وتابع البرغثي، “الملف الليبي، لازال ملفاً أمنياً بامتياز، وهذا يعني أنه مُناط بأجهزة المخابرات، حيث أن مساحة المضمر أكبر من المُعلن، وقانون التعامل محكوم بثنائية إما تابع أو مُتابع”.

وقال، “الدول قد تتصارع وتتنافس من أجل مصالحها، ولكن ليس من أجلنا، وقد تتفاهم وتتصالح ولكن أيضاً ليس من أجلنا”.