رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب يبحث تطورات الأوضاع السياسية مع سفيرة فرنسا

أخبار ليبيا24ـ سياسة

بحث رئيس لجـنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقـوري مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، تطورات الأوضاع السياسية والجهود الفرنسية والدولية لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

وشدد العقوري خلال الاجتماع اللإثنين بمقر السفارة المؤقت في تونس على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر من أجل دعم الاستقرار والسلام في ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وأبرزها الاقتصادية والتعليمية والاستفادة من الخبرات الفرنسية لبناء المؤسسات الليبية.

وجدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب شكره لجمهورية فرنسا لدعمها المتواصل للشعب الليبي.