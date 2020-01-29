خارجية الوفاق تطالب الليبيين بعدم السفر إلى الصين

فيروس "كورونا" انتشر في 16 دولة على الأقل على مستوى العالم

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أخبار ليبيا 24 – صحة ومجتمع

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، من المواطنين الراغبين للسفر إلى جمهورية الصين بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى، وتأجيل سفرهم خلال هذه الفترة إذا أمكن ذلك، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

ودعت الوزارة بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأربعاء، المواطنين الليبيين الموجودين في الصين إلى تواخي الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المزدحمة للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”، على حد قولها.

وأعلنت الصين وفاة أكثر من 100 شخص جراء هذا الفيروس، وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 4500 حالة، كما انتشر فيروس “كورونا” في جميع أنحاء الصين، إضافة إلى 16 دولة على الأقل في العالم.

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