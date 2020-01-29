جرائم الإرهاب..زوجة عسكري في القوات الخاصة من درنة: زوجي رفض الاستتابة ورفض الخروج من المدينة فاغتاله “داعش”

أخبار ليبيا24- خاص

عاش أهالي مدينة درنة طيلة فترة سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة سنوات عجاف، إذ كان لسيطرة تلك الجماعات الإرهابية على المدينة الأثر السلبي على جودة الحياة اليومية.

انعدم الأمن بانتشار أفكار وعقائد إرهابية متطرفة، إرهابيون أجانب يقفون على البوابات والاستيقافات يفتشون الليبيين ويبحثون عن ضحاياهم في غياب تام لأجهزة الدولة الأمنية، حتى أنها أصبحت كأنها دولة داخل دولة.

وأثر وجود الإرهابيين على المدينة أيضًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي بنقص كبير في المواد الأساسية والمحروقات وغاز الطهي وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه إن توفرت.

توقفت كافة الأنشطة الثقافية في مدينة درنة العلم والحضارة خلال تلك الحقبة السوداء، واقتحم مسرحها وأصبح وكرًا من أوكار الإرهاب لتنفيذ أعمالهم وجرائمهم، كما أن الملعب البلدي في المدينة تحول إلى ساحة لتنفيذ الأحكام بدل أن يكون مكانًا للمارسة الرياضات المختلفة.

وطيلة تلك السنوات استهدف التنظيم عدد من العسكريين والقضاة والإعلاميين والنشطاء وكافة معارضيه الذين أعلنوها صراحة وآخرون بداوا في العمل ضد الإرهابيين بطرق عدة مختلفة سرًا، كثيرون هجروا من مدينتهم وآخرون أثروا البقاء وتحدي الإرهابيين.

حاول الإرهابيين إجبار عدد من العسكريين ورجال الأمن في درنة على الاستتابة عن فترة عملهم في تلك الأجهزة الأمنية، غير أن هذا الأمر قوبل بالفرض وأكد عدد كبير منهم أنهم لن يرضخوا لرغبات الإرهابيين، فاختار بعضهم مغادرة درنة وقرر آخرون البقاء إلى أن طالتهم أيدي الغدر مثلما حدث مع العسكري في القوات الخاصة عادل المغواري.

تقول زوجته سمية عبد الحليم الحصادي :”لدي ابن وبنت، الابن مواليد 2011 والابنة مواليد 2012 تلقى زوجي عادل ثلاث رسائل تهديد على هاتفه وتعرض لمحاولة اغتيال في حي الساحل االشرقي إلا أنه لم يغادر درنة رغم إلحاحي عليه”.

وتضيف الحصادي :”في أحد أيام يناير من العام 2014 أوقف زوجي سيارته على الطريق السيارة ليتحدث مع صديقه وكانت السيارة تعمل ولم يقم بإطفاء المحرك ولا إنارة السيارة وكان يقف بمسافة هو وصديقه عنها وكانت الأمطار غزيرة مرت سيارة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وقامت بإطلاق وابل من الرصاص على السيارة معتقدين أنه بداخلها”.