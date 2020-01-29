بعد الجدل الكبير حولها .. دفاع تركيا تعترف بإرسال فرقاطات عسكرية إلى ليبيا لمساندة “الوفاق” الدفاع التركية تلقي القبض على 30 مهاجرًا غير شرعيين وتسلمهم لقيادة أمن السواحل بحكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إرسال فرقاطات عسكرية تركية “غازي عنتاب” إلى السواحل الليبية، لمساندة القوات التابعة لحكومة الوفاق .

وزارة الدفاع التركية ذكرت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها ألقت القبض على 30 مهاجرًا غير شرعيين وسلمتهم لقيادة أمن السواحل بحكومة الوفاق بعد تقديم الدعم الطبي.

جاء ذلك بعد تداول أنباء عن وصول سفن حربية تابعة للقوات المسلحة التركية إلى سواحل العاصمة طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، وظهرت فرقاطتان تابعتان للقوات البحرية التركية “جوك أوفا وجوك سو”، قبالة سواحل طرابلس.

وكان شهود عيان أكدوا أن جنودًا أتراك نزلوا فجر اليوم الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم مليشيات حكومة الوفاق في معارك طرابلس.

وقال مصدر عسكري إن “البارجتين تحملان اسمي “غازي عنتاب” و”قيديز”، وقد تكفّلت قوتا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى الميناء، فيما تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة.

كما أكد مصدر مُطلع من داخل مطار مصراتة، يوم أمس الأول الإثنين، وصول 40 ضابط تركي على متن طائرة الخطوط الأفريقية بمطار مصراتة، مشيرًا إلى أنه جرى التكتم على تفاصيل الرحلة، كما تم إخراج عدد كبير من الموظفين من المطار، بحيث لم يتبق إلا من يقوم بالعمليات التشغيلية بالكاد.

وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أعلن في وقت سابق، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا.

وقال أردغان إن ذلك من أجل “التعاون وحفظ الاستقرار”، على حد زعمه.