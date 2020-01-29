الوطنية للنفط: خسائر إغلاق الموانئ وصلت أكثر من 502 مليون دولار

أخبار ليبيا24ـ

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء، أن إجمالي الخسائر منذ بداية إغلاق الموانئ وصل إلى أكثر من 502 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج ليبيا من النفط تضاءل إلى حوالي 271 ألف برميل في اليوم والتي أنتجت من حقل الشرارة لتزويد محطة توليد الكهرباء في أوباري.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من تبعات إقفال إنتاج النفط والخسائر التي تتكبدها البلاد بسبب إقفال الموانئ النفطية.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها لإنهاء الإقفالات غير القانونية والسماح باستئناف عمليات الإنتاج فوراً.

وأشارت المؤسسة إلى أن الوقود متوفر بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية، حيث تقوم السفن بتزويد هذه المناطق بالوقود.

وكانت مجموعة من القبائل الليبية أغلقت خطوط إنتاج وتصدير النفط من حقول وموانئ نفطية في مختلف مدن ومناطق الشرق الليبي، في خطوة منها للحفاظ على رزق الشعب الليبي من التلاعب والسرقة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد في الوضع الراهن، حيث أغلقت موانئ البريقة والزويتينة والحريقة ورأس لانوف، وحقول السرير والنافورة إضافة إلى مجموعة حقول حوض زلة.