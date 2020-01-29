الرقابة على الأغذية يرفض حلوى بالحليب علامة تجارية “Ci-MON”

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة غذائية موردة نوع السلعة حلوى بالحليب علامة تجارية “Ci-MON”كيس.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن أسباب الرفض لاحتوائها على اللون E155 بحسب المواصفات القياسية الليبية رقم 15 لسنة 2015 الخاصة بالحدود القصوى للمضافات المسموح بها في الأغذية.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الكمية 95 كرتونة بحجم 1000 جرام للكيس، مؤكدًا أن بلد المنشأ المصدر وتركيا ونقطة الوصول ميناء الخمس البحري.