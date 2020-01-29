التكبالي يؤكد سيطرة المرتزقة السوريين على منازل الليبيين في طرابلس المرتزقة السوريين أوسعوا المواطن الليبي ضربا وركلا وطردوه من بيته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن عائلة من طرابلس فرت نتيجة الاشتباكات في طرابلس إلي مكان آمن، إلا أنه بعد هدوء الأوضاع نسبيًا، عاد رب الأسرة ليتفقد بيته، فوجد فيه مجموعة من المرتزقة السوريين، الذين أوسعوه ضربا وركلا، وطردوه من البيت.

التكبالي أضاف، في تصريحات صحفية أن مثل هذه الاعتداءات لا تطال المدنيين العزل فقط، بل تتعداها إلى المليشيات الليبية التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج أيضا.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يوضح تواجد بعض المرتزقة السوريين، داخل أحد المنازل الليبية بالعاصمة طرابلس.

ويوضح الفيديو المتداول، إقامة المرتزقة السوريين بأحد منازل طرابلس، وهم يحتسون القهوة، وبيدهم العديد من الدنانير الليبية، وقال أحدهم “ما في أحلى من هيك”، في إشارة إلى سعادتهم بما يقومون به.

وكان برفقة المرتزق 4 مرتزقة آخرين تتوسطهم بندقية كلاشنكوف، ويتحدثون اللهجة السورية، قيل إنهم يتبعون لـ”فيلق الرحمن” الموالي لتركيا.

وأشارت تقارير سابقة، إن آلاف المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس، للانضمام إلى صفوف قوات حكومة الوفاق، سيتقاضون مرتبات تصل إلى 2000 دولار شهرياً لكل مقاتل.

ولم يخف، رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في لقاء على قناة “بي بي سي” الإنجليزية الناطقة بالعربية، قيامهم بالتعاقد مع مرتزقة سوريين لمحاربة الجيش الوطني ولصد “العدوان” على العاصمة، حسب قوله.

وخصص السراج مبلغ مليار دينار ليبي من ميزانية الدولة الليبية لعام 2020 للصرف على “وزارة الدفاع والمجهود الحربي في طرابلس”، وذلك في إشارة لاستمرار ضخ الأموال على قواته والمرتزقة السوريين وجلب أسلحة وذخائر من تركيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه الشعب الليبي حالة من الفقر والجوع، ونقص كل الإمكانيات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى نزوح العديد من العائلات، بسبب تفاقم الأزمة الليبية، وتصاعد العمليالت العسكرية خلال الفترة الماضية.