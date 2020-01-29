أكد رصد نحو 3 آلاف مرتزق سوري.. المسماري: الغزو التركي لليبيا أصبح واضحًا أمام الجميع

أكد رصد نحو 3 آلاف مرتزق سوري.. المسماري: الغزو التركي لليبيا أصبح واضحًا أمام الجميع المسماري: الجيش سيقاتل حتى لا تكون ليبيا قاعدة لانطلاق الإرهاب نحو أوروبا ودول أخرى

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قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الغزو التركي لليبيا أصبح واضحًا أمام الإخوة العرب والمجتمع الدولي برمته.

وأضاف، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن تركيا تحاول جعل مناطق الساحل الليبي أراضٍ خالصة للقاعدة والإخوان، مشيرًا إلى أنها نقلت كذلك العديد من الإرهابيين إلى الجنوب الليبي.

وقال المسماري، إن حكومة الوفاق أصبحت الآن تُمثل الواجهة السياسية للجماعات والإرهابية والمتطرفة. وأكد المسماري، أن الجيش رصد حتى الآن دخول نحو 3000 مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، وقد تم توزيعهم على عدة أماكن.

وأفاد، أن قوات الاستطلاع رصدت توزيع مرتزقة سوريين على محاور عين زارة ومشروع الموز وكوبري الزهراء، كما تم وضع مرتزقة سوريين في معسكر العسة بالقرب من الحدود مع تونس. وقال إن الجيش الوطني يعرف النوايا والأهداف من تمركز الإرهابيين في معسكر العسة.

وتابع المسماري، “رصدنا بعض المرتزقة السوريين الذين دخلوا إلى منطقة الجبل الغربي خصوصا قرب جادو وتسريب مجموعة أخرى داخل مناطق سيطرة القوات المسلحة على أساس أنهم عمالة، كذلك رصدنا نقل مرتزقة سوريين إلى الزاوية وغريان وأغلب من تم إرسالهم إلى غريان متخصصين في المدفعية وغيرها من الأسلحة التي تحتاج لخبرات عسكرية”.

وقال المسماري، “هناك مصيف عائلي في الخمس تم استغلاله كذلك لإقامة المرتزقة السوريين للعمل على حماية الخط بين مصراتة وطرابلس”. وأشار إلى أن أغلب المدارس في منطقة طرابلس يتم استخدامها كمقرات لإقامة المرتزقة السوريين.

وأشار الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، إلى أن أغلب المرتزقة السوريين، هم عناصر منشقين عن الجيش السوري وبينهم ضباط وعسكريين سابقين.

وتابع المسماري، “رصدنا إنزال أسلحة وصواريخ مساء أمس في ميناء طرابلس تحت حماية قطعتين حربيتين تركيتين”، مسيرًا إلى أن مطار وقاعدة معيتيقة أصبحا قاعدة عسكرية تركية يديرها الحاكم التركي في طرابلس.

وأكد المسماري، أن القيادة العامة للجيش الوطني تراقب عن كثب كل التحركات وسترد عليها في الوقت المناسب، مشددًا على أن الجيش الوطني سيقاتل حتى لا تكون ليبيا قاعدة لانطلاق الإرهاب نحو أوروبا ودول أخرى. وأشار إلى أن القوات المسلحة تعمل على حفظ سلامة العالم أجمع.