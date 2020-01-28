مُطالبًا البعثة الأممية بإعادة النظر.. النويري: وجود خلل في عدد المشاركين بلقاء جنيف سينتج حلولا مشوهة

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في لقاء جنيف، المزمع عقده خلال الفترة القادمة.

النويري أكد في تصريحات له، على وجود خلل في عدد المشاركين بين مجلسي النواب وما يسمى بـ”مجلس الدولة” من حيث العدد والتوجهات السياسية، حسب قوله.

وتابع “مجلس النواب يُمثل بشكل حقيقي كل الكتل والقوى السياسية والمدن، حيث أن عدد أعضاء مجلس الدولة 143 عضوًا أقل من عدد أعضاء مجلس النواب الذين هم 200 نائب في حين أن خطة البعثة تقضي بتمثيل 13 عضوًا عن كل مجلس، موضحًا أن هذا أمر لا يستقيم مع الحق والمنطق ومن شأنه أن ينتج حلولاً مشوهة.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.