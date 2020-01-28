” مكافحة الأمراض” ينفي تسجيل حالات لفيروس كورونا في ليبيا

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نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الثلاثاء تسجيل أي حالات مصابة بفيروس “كورونا” في البلاد.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مايتداول من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات لفيرس كورونا في بعض المدن هي أخبار عارية عن الصحة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن فيروس كورونا لا يتم الكشف عنه إلا عن طريق المختبر المرضي التابع للمركز.

وطالب المركز بعدم الانجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيس المتمثل في مكتب الإعلام بالمركز.

وكان مشرف برنامج الرصد والتقصى بالمركز الوطنى لمكافحة الأمراض محمد الفقيه، أكد أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق شكلت غرفة طوارئ لمتابعة أي حالات اشتباه بفيرس “كورونا”.

وأضاف الفقيه أن المركز عمم نشرة على فريق الرصد على مستوى ليبيا، للتعريف بالمرض والأعراض، وطرق الانتشار والوقاية، وشكلت غرفة تقصي واستجابة، تغطى أكثر من 125 مرفق صحى على مستوى ليبيا.

وأكد عدم وجود أى حالات اشتباه بالفيروس، وأن كل الحالات الحالية هى إصابات بالإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطوط طيران إلى الدول التى ينتشر فيها الفيروس، وأن الرحلات تنطلق باتجاه اسطنبول والأردن وتونس فقط فى الوقت الراهن.

وشددمشرف برنامج الرصد والتقصى على أن غرفة الطوارئ تتابع بشكل مستمر كافة حالات الإنفلونزا الموسمية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالفحص والعلاج.