مقتل 3 أطفال وإصابة آخر جراء سقوط قذيفة بمنطقة الهضبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مركز الطب الميداني والدعم بطرابلس، عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة طفل آخر، جراء سقوط قذيفة خلف مدرسة بمنطقة الهضبة البدري اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز عبر صفحته في “فيسبوك”، إلى أن جثامين الأطفال جرى إحالتها إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الطبي، بينما أدخل الطفل المصاب مالك عبدالحكيم الغزيوي إلى غرفة العمليات بمستشفى طرابلس الطبي.

وأوضح المركز، أن الأطفال المتوفيين هم: أنس عبدالحكيم الغزيوي البالغ 12 سنة، وسند رمضان العرابي الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وزكريا جمال مصطفى 9 سنوات.