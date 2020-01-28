مسؤول في شركة البريقة: أزمة الغاز في طبرق ليست من مسؤوليتنا

مسؤول في شركة البريقة: أزمة الغاز في طبرق ليست من مسؤوليتنا أزمة غاز طهي خانقة في طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

ألقى مسؤول في شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق باللائمة على الجهات الأمنية والرقابية في متابعة بيع وتوزيع أسطوانات غاز الطهي، التي تشهد أزمة متفاقمة في طبرق.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، لوكالة أخبار ليبيا24، “إن أزمة الغاز في طبرق ليست مسؤولية شركة البريقة بل هي مسؤولية الجهات الأمنية والرقابية بمتابعة البيع والتوزيع”.

وأفاد المسؤول، أن مستودع طبرق ينتج أكثر من 7000 أسطوانة غاز طهي يومياً توزع بانتظام وبجداول زمنية معروفة لدى الجميع. وقال إن إنتاج المستودع يصل إلى منطقة الأبرق غرباً وإلى أمساعد شرقاً وجنوباً إلى الجغبوب.

وأشار إلى المستودع أوقف اليوم الثلاثاء توزيع الغاز على المناطق خارج طبرق لإنهاء الأزمة داخل المدينة، على أن يباشر اعتبارًا من يوم غد الأربعاء التوزيع خارج طبرق.

وقال المسؤول، “نحن نتعاون مع الجميع ومع الجهات الرقابية والإعلامية حول الإنتاج والتوزيع ونعمل طيلة أيام الأسبوع لإنهاء كل الأزمات ونقوم بالتوزيع لعدد من المناطق حتى التي لا تتبعنا وهذا من أجل تقديم الخدمة للمواطن أينما كان”.

وكان جهاز الحرس البلدي طبرق، قد أعلق يوم الإثنين، خمسة مستودعات لتوزيع غاز الطهي، لمخلفة اللوائح والقوانين في عملية التوزيع والأسعار.