مرور طبرق: 112 حالة وفاة بسبب الحوادث في عام 2019
أخبار ليبيا24- خاص
قال رئيس قسم المرور والتراخيص طبرق عقيد عبدالرسول فرج العبيدي لـ”أخبار ليبيا 24″ إن عدد 112 حالة وفاة بسبب حوادث السير خلال عام 2019.
وأضاف العبيدي أنه من خلال إحصائية قمنا بها للحوادث خلال عام 2019 فقد بلغ عدد حوادث القتل 46 حالة وحوادث أشخاص تسبب في قتل أشخاص بلغت 66 حالة .
وأشار رئيس القسم إلى أن عدد الحوادث البليغة بلغت 42 حادثاً وحوادث الأشخاص البسيطة بلغت 68 شخص وبلغت عدد الحوادث البسيطة 25 حادث.
وأفاد العبيدي أن حوادث الأشخاص البسيطة قد بلغ 88 شخص وحوادث الأضرار بلغ 19 حادث.
وأوضح رئيس قسم المرور والتراخيص أن المجموع العام للحوادث خلال عام 2019 فقد بلغ 132 حادث والمجموع العام لحوادث الأشخاص فقد بلغ 222 حادث.
وأكد العبيدي أن عدد المركبات المتضررة بلغ 140 حادث وإجمالي القيمة المالية لأضرار المركبات بشكل تقريبي 207.000 دينار تقريباً.
وقالرئيس قسم المرور والتراخيص إن إجمالي إيرادات المخالفات الفورية بلغت 33636.5 ألف دينار.
وأفاد أن عدد السيارات المحجوزة بلغ 590 سيارة والتي أزيل عنها الزجاج المعتم بلغ 508 سيارة وعدد الشاحنات التي تم استيقافها بالمسير الليلي بلغ 1450 شاحنة.