مرور طبرق: 112 حالة وفاة بسبب الحوادث في عام 2019

مرور طبرق: 112 حالة وفاة بسبب الحوادث في عام 2019

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس قسم المرور والتراخيص طبرق عقيد عبدالرسول فرج العبيدي لـ”أخبار ليبيا 24″ إن عدد 112 حالة وفاة بسبب حوادث السير خلال عام 2019.

وأضاف العبيدي أنه من خلال إحصائية قمنا بها للحوادث خلال عام 2019 فقد بلغ عدد حوادث القتل 46 حالة وحوادث أشخاص تسبب في قتل أشخاص بلغت 66 حالة .