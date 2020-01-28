ليسوا قدوة لنا..ليبيا تسلم تونس عدد من “أطفال الدواعش”

أخبار ليبيا24- خاص

مآسٍ كثيرة تسبب فيها الإرهابيون لكثير من الناس، قتل وتعذيب وتغيبب وخطف وتهجير، نتيجة غلوهم وتشددهم وتطرفهم وإجرامهم المبالغ فيه ولم يراعو طفلًا ولاشيخًا ولا امرأة.

يتم الإرهابيين الكثير من الأطفال، ورملوا النساء، وثلكوا الأمهات، دمروا الممتلكات نهبوا أرزاق الناس باسم الدين من أجل تحقيق حلمهم في إنشاء الدولة الإرهابية المزعومة.

واستعان الإرهابيون في ليبيا بمتطرفين أجانب من دول عديدة دخلوا البلاد وصاروا أمراء وقضاة وشرعيين في السلم الإدراي للتنظيم الإرهابي وتحصلوا على مزايا وأموال لم يحلموا بها في بلدانهم لذلك حاولوا الاستماتة للدفاع عن هذه المكاسب التي حرمتهم منها القوات المسلحة.

وبعد هجوم قوات “البنيان المرصوص” على مدينة سرت التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي طيلة سنوات عدة بعد أن نكل بأهالي المدينة قتلًا وتعذيبًا وتهجيرًا تمكنوا من تطهيرها وقتل عدد كبير من الإرهابيين فيما تمكن عدد آخر من الفرار.

ترك الإرهابيون في المدينة عائلاتهم، نساء وأطفال صغار، ومن جنسيات مختلفة، وكانت “أخبار ليبيا24” فتحت ملف استقصائي كامل يرصد حياة أطفال داعش في مركز إيواء مصراتة بعنوان “زهور داعش المهجورة” يتناول حياتهم في هذا المركز والخطوات التي سيتم اتخاذها تجاههم من قبل الدولة الليبية ودولهم الأصلية.

الأطفال هم نتاج “المجتمع الداعشي” الذي كان يُراد أن تُبنى أسسه في مدينة سرت لرجال ونساء من جنسيات مختلفة جمعتهم بيعة قدموها للخليفة البغدادي، دمرت دولتهم المنشودة وتُرك الأطفال ضحية دون معيل.

مؤخرًا أعلن المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» وتحديدًا الخميس الماضي أن وفدا من القنصلية التونسية تسلم من مقر جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة ستة أطفال من “أطفال داعش” لإعادتهم إلى بلادهم.

وأكد المركز الإعلاميي أن الأطفال الستة الذين أنقذتهم قوات «البنيان المرصوص» أثناء حرب تحرير سرت من تنظيم «داعش» العام 2016 جرى تسليمهم لوفد القنصلية التونسية لدى ليبيا «بعد أن أخذت عينات من الأطفال في 27 يناير 2019 من قبل الشرطة الفنية التونسية».

ونشر المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» أسماء الأطفال الستة وهم: أوين بن أحمد الرويسي (ستة أعوام)، ومعاذ الزوالي (خمسة أعوام)، وسهيل بن الحاج إبراهيم (12 عاما)، ومصعب بن صغير (ثلاثة أعوام) وأحمد الظاهري (خمسة أعوام)، ومجاهد بن خليفة (خمسة أعوام).

من جهته، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، تسلم السلطات التونسية الأطفال الستة، عبر مطار مصراتة إلى مطار قرطاج الدولي في تونس.

وجدد عبدالكبير دعوته للسلطات التونسية من أجل استعادة 15 طفلا آخرين ما زالوا في مصراتة، و21 طفلا آخرين بمعيتيقة منهم من هم مصحوبون بأمهاتهم ويتامى الآباء وآخرون رفقة والديهم، من أجل سلامة هؤلاء الأطفال واحترام حقوقهم في العيش في بيئة سليمة تتوافر بها الشروط المطلوبة نفسيا وماديا.

وأشار رئيس المرصد إلى أن تسلم هؤلاء الأطفال خطوة أولى مهمة تتويجا للجهود والمساعي المبذولة في اتجاه إنقاذ الطفولة وتجاوبا مع الدعوات التي كان وجهها المرصد التونسي لحقوق الإنسان في عدة مناسبات لحماية الأطفال التونسيين من أبناء «الدواعش» العالقين في ليبيا.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد أبناء مقاتلي تنظيم داعش التونسيين الذين قتلوا في ليبيا في قصر قرطاج، بعد استلامهم من السلطات الليبية، وأوصى بتوفير الرعاية والإحاطة النفسية لهم قبل إرجاعهم إلى عائلاتهم.

وأغضبت هذه الخطوة عائلات الأمنيين والعسكريين الذين قتلوا على يد المجموعات الإرهابية، وتعرض لانتقادات كثيرة واتهامات له بالتمييز بين أبناء الدواعش وأبناء الأمنيين الذين قتلوا على يد الإرهابيين.

هذه الخطوة التي قامت بها ليبيا هي رسالة إلى العالم أجمع أنها لن تعامل بالمثل وأنهم ليسوا قدوة لنا، رغم أن الإرهابيون لم يرحموا امرأة ولا طفلا ولا شيخًا إما بالقتل المباشر أو بقتل الأب والأخ والأبن المعيل، مايتسبب في حزنهم وأساهم.

احتجز أبناء وزوجات الإرهابيين في مراكز خاصة بهم وتحصلوا على الحماية وتلقوا العناية اللازمة، الإقامة والغذاء والخدمات الطبية إلى أن تم التواصل مع بلدانهم للاتفاق على نقلهم جميعًا.