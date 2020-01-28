لإرجاع حوالة مرتبات يناير للمرة الثانية..مالية الوفاق تصف الكبير بـ”الدكتاتور”

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حملت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء مصرف ليبيا المركزي و محافظه الصديق الكبير مسؤولية التأخير في صرف المرتبات للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإدارات الفنية المختصة بإنهاء إجراءات المرتبات قد أعدت أذونات الصرف والحوالات المالية للقطاعات و الوحدات الإدارية الحكومية وأحالتها للمصرف المركزي بتاريخ 23 يناير و من ثم قام المركزي بإرجاعها بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 و هي حجة واهية و تنم عن عدم فهم مسؤولي المركزي للوضع القانوني وعدم متابعة المجلس الرئاسي، بحسب البيان.

وأشارت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني إلى أن المجلس الرئاسي لم يعتمد ميزانية 2020 والتي كان المركزي أحد المعرقلين لاعتمادها وقام بإصدار قرار لفتح اعتمادات شهرية للجهات العامة.

وأضافت الوزارة أنه وبالرغم من تعنت محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قامت الوزارة بتكرار المحاولة مجدداً بإحالة تلك الإجراءات للصرف اليوم الثلاثاء إلا أنه تم إرجاعها مرة أخرى من قبل الكبير بدون أي مبررات قانونية.

واعتبرت وزارة المالية ما قام به “الكبير” بأنه ضرب للنصوص القانونية عرض الحائط وتغول على السلطة وانفراد بالقرار وانتهاج لأسلوب الدكتاتورية الإدارية مؤكدة على أن الوزارة تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء تصرفات المحافظ.