قطر وألمانيا تشددان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة في ليبيا

قطر وألمانيا تشددان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة في ليبيا أمير قطر وميركل يؤكدان ضرورة إفساح المجال للحوار حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء

أخبار ليبيا 24 – سياسة

شدد أمير قطر تميم بن حمد والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا والتهدئة وإفساح المجال للحوار، وذلك حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم من ميركل، وأكد خلاله على دعم قطر لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء القطرية.

ويعد هذا الاتصال من ميركل الأول بعد مؤتمر برلين الذي لم تشارك فيه قطر، رغم مطالبة تركيا وحكومة الوفاق الوطني بإشراكها، أسوةً بإشراك دولة الإمارات.

واحتضنت العاصمة الألمانية برلين في 19 يناير الجاري مؤتمرا دوليا بشأن الأزمة الليبية، أكد فيه المشاركون باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

واتفقت الدول المشاركة في هذا المؤتمر على عدم وجود حلا عسكريا للنزاع الذي يمزق ليبيا، ودعا المشاركون كذلك إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

وحظي المؤتمر بمشاركة دول الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى أربع منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.