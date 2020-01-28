صنع الله: إنتاج النفط قد يتوقف بالكامل خلال أيام

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، المهندس مصطفى صنع الله، إن إنتاج ليبيا من النفط قد يتوقف تمامًا، بعد بضعة أيام، موضحًا أن الصراع في ليبيا يُعرض إنتاج النفط للخطر.

صنع الله ذكر، في تصريحات لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، “إن البلاد تضخ حاليًا 262 ألف برميل يوميا، وقد تنخفض إلى 72 ألف برميل في غضون أيام”، مشيرًا إلى أن فقدان إنتاج النفط الليبي سيكون له تأثير سيء على السعر.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتية النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتية، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.