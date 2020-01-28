شكوك تحوم حول وقوف داعش وراء هجوم وادي عتبة الدامي مقتل فرد أمن وجرح خمسة في هجوم مسلح على تمركز للغرفة الأمنية المشتركة بوادي عتبة

أخبار ليبيا24ـ

نجحت ليبيا في تحجيم تنظيم داعش وتفتيته بعد انتزاع جميع الأراضي التي كان التنظيم الإرهابي يسيطر عليها في عدة مناطق كان سكانها يرزحون تحت سطوته.

وبفضل جهود مكافحة الإرهاب أصبح الانكماش والتراجع ملحوظًا عند التنظيم الإرهابي؛ غير أن ذلك لا يعني أنه أصبح لا يُمثل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار ليبيا، وذلك نظرًا إلى استمرار وجود خلايا نائمة متأهبة لتنفيذ جرائمها في أي وقت على الساحة.

وفي خبر جديد، ، تحوم الشكوك حول أنهم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، هاجم مسلحون نقطة أمنية تابعة للغرفة الأمنية المشتركة في بلدة وادي عتبة شمالي مرزق بالجنوب الغربي لليبيا.

وقال، المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، إن فرد قتل فرد وأصيب خمسة تابعين للغرفة الأمنية المشتركة في منطقة وادي عتبة شمالي مرزق جنوب غرب ليبيا بعد تعرضهم لهجوم مسلح فجر اليوم الثلاثاء”.

وأضاف الخرطوش، “حتى اللحظة لم نتأكد من هوية القاتل ما إن كان تابع لتنظيم الدولة”. وتابع، “تحركت آليات عسكرية وقتلت فردين ولازالت مستمرة ملاحقتهم عبر طريق دوجال”.

هل نفذ داعش هجوم اليوم في وادي عتبة، كل هذه الأسئلة ستسعى التحقيقات للإجابة عنها مستقبلا، لكن تجارب سابقة أظهرت تنفيذ تنظيم داعش المتطرف العديد من الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين وأفراد من قوات الأمن والجيش.

ونشط عناصر داعش في جنوب غرب ليبيا بعد فرارهم من مناطق الشمال بفضل الضغوط التي مورست عليهم من قبل الجيش الوطني في بنغازي ودرنة، إضافة إلى قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق بالتعاون مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في سرت.

وأصدر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، في ديسمبر2019، إصدارا مرئيا جديدا لعملياته الإرهابية جنوب غرب ليبيا بعنوان “وأخرجوهم من حيث أخرجوكم”.

وتضمن الإصدار ومدته 30 دقيقة، مشاهد إعدام جماعية بالرصاص والذبح لمواطنين ليبيين يعملون في جهات أمنية وحكومية بسبب تأييدهم للجيش والحكومة في مناطق غدوة والفقهاء قرب الجفرة وسبها.

وكانت عدة تقارير تحدثت عن خطورة عودة تنظيم داعش الإرهابي مستغلًا الوضع الراهن في ليبيا، خاصة في مناطق الشمال الغربي، حيث تشهد المنطقة منذ الرابع من أبريل 2019 عملية عسكرية واسعة وصدامات مسلحة بين الجيش الوطني وقوات الوفاق المدعومة من جهات أجنبية وفي مقدمتها السلطات التركية.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن يوم الأربعاء، رصد عدد من مقاتلي تنظيم داعش تسللوا إلى الجنوب، مرجحًا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.

ولفتت تقارير سابقة إلى أن الأراضي الليبية تعد الآن واحدة من المحاور الرئيسية لعمليات تنظيم داعش المستقبلية، للتعويض عن فقدان الأرض في سوريا والعراق.

ويمول داعش أنشطته من خلال عمليات السرقة والاختطاف والابتزاز من أجل الحصول على الفدية، وتهريب القطع الأثرية وغيرها من السلع عبر الحدود.

ويعول الليبيون على جهود مكافحة الإرهاب من أجل القضاء على تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية حتى ينعموا بالأمن والأمان والاستقرار.

وكانت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) التي سبق لها أن شنت عدة غارات على داعش في ليبيا آخرها أربع غارات متتالية أواخر شهر سبتمبر من العام الفائت، قد أكدت أنها ستستمر بالتعاون مع الليبيين في حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا.