رغم ادعائهم الامتثال للهدنة.. مصدر بمطار مصراتة يؤكد وصول 40 ضابط تركي على متن الخطوط الأفريقية حكومة الوفاق بالتعاون مع تركيا مستمرة في عرقلة عملية السلام وخرق وقف النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر مُطلع من داخل مطار مصراتة، وصول 40 ضابط تركي على متن طائرة الخطوط الأفريقية بمطار مصراتة، مشيرًا إلى أنه جرى التكتم على تفاصيل الرحلة، كما تم إخراج عدد كبير من الموظفين من المطار، بحيث لم يتبقى إلا من يقوم بالعمليات التشغيلية بالكاد.

المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أضاف أنه “تم نقلهم من المطار بسرعة كبيرة، حيث كانت هناك سيارات بانتظارهم في الخارج”، متوقعًا أن يصل المزيد منهم خلال الأيام القليلة المُقبلة مثلما يستمر توافد المرتزقة السوريين.

ولفت المصدر إلى أن حكومة الوفاق بالتعاون مع تركيا مستمرة في عرقلة عملية السلام وخرق وقف إطلاق النار، رغم إعلانهم الالتزام به والعمل على إيجاد حل سلمي.

وبين أن كل ما تقوم به الوفاق يدعم اعتمادهم على الدفع نحو خرق الهدنة وتدعيم خطوطهم الأمامية في المحاور .

وتستمر خروقات واستفزازات الميليشيات المسلحة في محاور طرابلس لقوات الجيش للدفع بهم لخرق الهدنة التي الإعلان عنها من موسكو، فضلاً عن محاولات حكومة الوفاق لاستغلال فترة التوقف لتدعيم صفوفها بالمرتزقة السوريين والضباط الأتراك ضمن اتفاق التعاون الأمني المُبرم مؤخرًا مع تركيا.