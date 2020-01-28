خلال اجتماعه مع مندوب روسيا بالأمم المتحدة.. السني: حفتر من خرق الهدنة

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المُعين من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، طاهر السني، مع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة السفير فازيلي نبنزيا، بمقر البعثة الروسية بنيويورك، مستجدات الأوضاع في ليبيا قبل جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها غدا الأربعاء.

وذكر المكتب الإعلامي لبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان له، أن اللقاء ناقش آخر تطورات الملف الليبي ومؤتمر برلين الأخير، وسبل تفعيل مخرجاته ودعمه من خلال توافق دولي وقرار يصدره مجلس الأمن بالخصوص.

ورحب السني بالمبادرة الروسية التركية في موسكو لوقف إطلاق النار، رغم عدم التزام الطرف الآخر بالتوقيع عليه، وتكرار الاعتداءات والخروقات بعد مؤتمر برلين، مما يشكك في جدوى ونجاح أي حوار عسكري أو سياسي قادم، حسب قوله.

وطالب السني الحكومة الروسية الاستمرار في مساعيها الإيجابية لوقف إطلاق النار ودعم الاستقرار في ليبيا.