بعد اختطافه من قبل المليشيات..العثور على جثمان شاب أمام طبي طرابلس

بعد اختطافه من قبل المليشيات..العثور على جثمان شاب أمام طبي طرابلس

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عثر مواطنون في العاصمة الليبية طرابلس أمس الإثنين، على جثمان الشاب مروان بن عثمان أمام المركز الطبي بعد اختطافه من قبل المليشيات المسلحة منذ 19 يوم.

وتضاربت الأنباء عن الجهة الخاطفة، إذ قال بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن مليشيا “قوة الردع الخاصة” هي من قامت باختطافه نتيجة انتقاده التدخل التركي وجلب المرتزقة السوريين للمشاركة في الأعمال العسكرية.

فيما قال آخرون إن مروان اختطف على يد مليشيا النواصي؛ لأنه قام بالكتابة على أحد جدران طرابلس عبارة مؤيدة للمؤسسة العسكرية.

وقال بعض المتابعين إن الشاب بن عثمان تم قتله برصاصة، في حين أكد آخرون أنه توفي تحت التعذيب طيلة فترة اعتقاله التي قاربت الـ 20 يومًا من أمام مسجد التركي.

وليست هذه الحادثة هي الأولى التي تقوم بها المليشيات في العاصمة طرابلس، حيث شهدت على مدى الأعوام الماضية سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة من وزارات وأجهزة أمنية وأعمال ابتزاز وغسيل أموال بعد الحصول عليها بطرق غير مشروعة رافضة وجود أي أجهزة أمنية رسمية تابعة للدولة.