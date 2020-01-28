المشري للسفير الإيطالي: قوات حفتر خرقت وقف إطلاق النار ولم تلتزم بمسارات الحوار المقترحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث تطورات الأوضاع في الأزمة الليبية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان له، أن المشري أوضح موقف المجلس من الوضع في ليبيا والحوار السياسي والعسكري القادمين وفرص نجاحهما، وما تقوم به قوات حفتر من خرق لوقف إطلاق النار في هذه الأثناء، وعدم التزامها بمسارات الحوار المقترحة من الدول الأخرى.

وتابعت أن السفير الإيطالي لدى ليبيا، أوضح موقف بلاده مما يجري في هذا الإطار وملاحظاته وتساؤلاته فيما يتعلق بعلاقة حفتر بروسيا وعدم توقيعه على البيان الصادر بموسكو.

وحسب البيان، تطرق الطرفان إلى الاتفاقية الليبية التركية، ورأي الجانبين الليبي والإيطالي فيها، وموقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوربية منها، وعلى وجه الخصوص اليونان وقبرص.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.