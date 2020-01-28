أنباء عن تخصيص الرئاسي مبلغ مليار دينار للتجهيزات الأمنية

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أخبار ليبيا24

تناقلت عدد من المؤسسات الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مستندات تفيد بتخصيص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس مبلغ مليار دينار للتجهيزات الأمنية.

وبحسب القرار رقم “53” لسنة 2020 فقد خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هذا المبلغ للتجهيزات الأمنية المتعلقة بالمحافظة على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لوزارة الدفاع.

ويأتي تخصيصص هذا المبلغ تحت بند الترتيبات المالية الاستثنائية للعام 2020 م، حيث وزعت نصف مليار للتجهيزات اللوجستية والمعدات والتجهيزات الأمنية.

وخصصت ثلاثمائة مليون لدعم العمليات العسكرية، ومائة مليون لحماية المؤسسات الحيوية ومكافحة الجريمة، ومائة مليون لتجهيز المرافق الصحية ذات العلاقة.

 

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