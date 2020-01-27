وزارة الخارجية تناشد المواطنين الليبيين تأجيل السفر إلى الصين بعد تفشي فيروس “كورونا” 80 حالة وفاة و2744 إصابة مؤكدة في الصين بسبب فيروس كورونا

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ناشدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، المواطنين الليبيين تأجيل السفر لجمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

ودعت الوزارة كافة المواطنين الليبيين المتواجدين في الخارج إلى اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظا على سلامتهم، مشيرة إلى أن هذه الدعوة جاءت على خلفية ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد “كورونا”، وحرصا من وزارة الخارجية على سلامة المواطنين.

وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصين بسبب فيروس كورونا إلى 81، كما تأكدت إصابة ما يقرب من 3 آلاف آخرين.

ومددت السلطات في الصين عطلة العام الصيني الجديد، لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى يوم الأحد، في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

وتواجه مدينة ووهان، البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، والموجودة بمقاطعة هوبي، لحالة من الإقفال التام، كما فرضت عدة مدن حظرا على السفر.

وقال مسؤولو لجنة الصحة اليوم الإثنين إن عدد الوفيات في مقاطعة هوبي ارتفع من 56 إلى 76، بالإضافة إلى وفاة أربعة أشخاص في أماكن أخرى. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين 2744.