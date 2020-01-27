مرتزق سوري يروي تفاصيل رحلته وسبب قدومه إلى طرابلس بدعم تركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرت صحفية “ليندزي سنيل” الأمريكية، تحقيقًا مطولاً، مع أحد المرتزقة السوريين، الذين جاءوا إلى ليبيا، خلال الفترة الماضية، على خليفة الاتفاق التركي بين أنقرة، وحكومة الوفاق .

الصحفية الأمريكية ذكرت، في تحقيقها الذي نشره موقع ” INVESTIGATIVE JOURNAL “،أن أحد قادة “الجيش السوري الحر”، أخبرها بأنه سيتم دفع 2000 دولار شهريًا للمقاتلين الذين سيذهبون ليبيا، مقابل دفع 100 دولا فقط، حال بقائهم في سوريا.

وحسب أحد قادة “الجيش السوري الحر”، فإن حملات تجنيد المقاتلين كانت مركزة بشكل كبير على محافظة إدلب وما حولها، موضحًا أن الرئيس التركي رجب أردوغان، استغل أوضاعهم ليقدم لهم الإغراءات بالسفر إلى ليبيا، مُبينًا أنه يتم إرسال مدنيون فقراء ومستعدون للذهاب إلى ليبيا، وليس مقاتلين فقط، مُستدركًا: “سافر ما يقدر بنحو 3000 عضو من الجيش السوري الحر إلى ليبيا”.

ولفتت الصحفية الأمريكية “سنيل”، إلى أنها تمكنت من مقابلة أحد مرتزقة “الجيش السوري الحر”، المتمركزين في معسكر بطرابلس، مُتابعة: “لا يمكننا الكشف عن اسمه، لكننا سنطلق عليه “أحمد”، فلا يمكننا الكشف عن اسم فصيله العسكري، أو مكانه بالضبط”.

ووفقًا لحديثها، قال “أحمد”: “لقد سمعنا حفتر، حفتر، حفتر، لكننا لا نعرف من هو، فقد ذكر الأتراك اسمه لنا في سوريا، وأخبرونا أن نذهب لمحاربته، لكن لم يهتم أحد، حتى قالوا لنا أن من سيذهب سيحصل على راتب 2000 دولار شهريًا”، موضحًا أنه قبل وصوله إلى ليبيا، لم يسمع عن طرفي النزاع هناك، وأنه لم يلتق الليبيون في طرابلس، مؤكدًا أن الأتراك هم من يأتوا لتدريبهم.

ونفى “أحمد” حديث الرئيس التركي رجب أردوغان، عن عدم وجود أتراك في ليبيا، مؤكدًا أن هذا غير صحيح، وأنه يوجد الكثير من الجنود الأتراك في طرابلس، وليس القادة فقط، مُتابعًا: “ليس هناك الكثير من السوريين”.

وبيّن أنه هناك الكثير من الحديث بين المقاتلين السوريين حول الفرار من المعسكر وإيجاد مهرب لنقلهم إلى إيطاليا، إلا أن هذا لم يحدث في معسكره، مشيرًا إلى أن الأتراك جاءوا لحصرهم للتأكد من عدم حدوث ذلك، مُبينًا أنه أكثر من مائة آخرين قاموا بالفعل بعمل ودائع لمحاولة تأمين مواقعهم على القوارب مع المهربين.

وأشار “أحمد”، إلى أنه كان جزءًا من مجموعة مكونة من 70 شخصًا انقسموا بين القوات البرية والقناصة ومواقع أخرى، مُتابعًا: “لقد كنت في العديد من المعسكرات، والفرق في هذا المعسكر هو أننا لا نتدرب على القتال كالمعتاد، بل إنهم يقومون بتدريبنا على حروب الشوارع والعصابات، للقتال في الشوارع عن بعد، كما لم يتم إطلاع المقاتلين السوريين على الأسلحة التي يمتلكها “الجيش الوطني الليبي” أو أسلوب قتالهم.

واستدرك المرتزق السوري “أحمد”: “نحن نأكل فقط ونمارس الرياضة ونجلس في المخيم، ونُمنع من مغادرة المخيم، لقد أحضروا لنا الطعام والسجائر، ونحصل على 2000 دولار شهريًا لعدم القيام بأي شيء”.

وفي ختام حديثه، أكد “أحمد” أنه لا يشعر بالندم على القدوم إلى ليبيا، قائلاً: “لقد جئت للحصول على المال بسبب الوضع في سوريا، ولأن الدولار مرتفع للغاية، وبعضنا من حلب، وبعضنا من الغوطة وحمص، وكلنا نازحون بلا مأوى، فليس لدينا منازل، وليس لدينا حتى غصن شجرة في سوريا، ولا يزال لدي عائلة لأطعمها، فلتطلقوا علينا لقب “المرتزقة”، لكن ماذا يفترض بنا أن نفعل؟”.