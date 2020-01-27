لحفظ الأمن بالمدينة .. الأمن الداخلي طبرق يكثّف حملاته وتأتي هذه الحملة في إطار خطة أمنية مكثفة اتخذتها كل الأجهزة الأمنية لحفظ أمن الوطن والمواطن

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كثّف جهاز الأمن الداخلي بمدينة طبرق أمس واليوم حملاته بإقامة العديد من الاستيقافات والحواجز الأمنية داخل المدينة لحفظ الأمن .

وأكد مصدر مسؤول بجهاز الأمن الداخلي، أن الاستيقاف الأول كان بمدخل مدينة طبرق الغربي واليوم كان بمدخل طبرق الشرقي، وأن هذه الحملات سوف تستمر دون ذكر أماكن الاستيقافات القادمة.

المصدر أضاف – لأخبار ليبيا 24 – أن هذه الحملات تستهدف السيارات والسائقين، وذلك في إطار خطة أمنية مكثفة اتخذتها كل الأجهزة الأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحفظ أمن الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن الحملات والاستيقافات سوف تستمر على الزجاج المعتم والسائقين الأجانب، لافتًا إلى أن هذه الحملات بالتنسيق مع العديد من الأجهزة الأمنية والتي هدفها حفظ الأمن داخل المدينة .

وسوف يشارك الجهاز مع بقية الأجهزة في الكثير من المواقع التي لم يفصح عنها هذا المصدر لفرض الأمن.