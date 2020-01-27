ضمن ملف الإعمار .. الثني يفتتح عددا من المشاريع الأمنية والخدمية بمدينة درنة

ضمن ملف الإعمار .. الثني يفتتح عددا من المشاريع الأمنية والخدمية بمدينة درنة الثني يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة والاحتياجات بمدينة درنة

أخبار ليبيا 24 – خبر

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “عبد الله الثني” على نسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة وعلى الاحتياجات بمدينة درنة، خلال جولة تفقدية للمدينة .

الثني افتتح خلال الجولة ـ أمس الأحد ـ المشاريع المنجزة رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي.

واطلع الثني خلال الجولة التي رافقه فيها وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، على نسبة إنجاز مشروع إنشاء مبني مديرية أمن درنة.

كما اطلع خلال الجولة التي رافقه فيها كذلك رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي، علي أعمال الصيانة الجارية لمقر الأمن الداخلي، ومشروع صيانة مقر البحث الجنائي.

وشملت الجولة زيارة مشروع طريق الكورنيش والحديقة التي تم إنشاؤها من قبل الحكومة.

وافتتح الثني خلال الجولة مقر مركز شرطة الساحل الشرقي وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية درنة، إضافة إلى افتتاح مركز شرطة الفتائح.

وفي قطاع التعليم افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء مدرسة النهضة بمنطقة باب طبرق، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مقر مراقبة التعليم درنة.