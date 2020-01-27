صوان: على الرئاسي الاستنفار إعلاميًا ودبلوماسيًا بعد خرق وقف إطلاق النار

صوان: على الرئاسي الاستنفار إعلاميًا ودبلوماسيًا بعد خرق وقف إطلاق النار صوان : أشم رائحة الدول الداعمة لحفتر وراء وقف إنتاج وتصدير النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، أنه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وكل الجهات الرسمية الاستنفار إعلاميًا ودبلوماسيًا بعد الخرق الواضح لوقف إطلاق النار من قبل قوات حفتر، حسب قوله .

صوان أضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة “ليبيا بانوراما”، العمل “الغوغائي” لوقف إنتاج وتصدير النفط أشم وراءه رائحة الدول الداعمة لحفتر بعد أن أحدثت الاتفاقية مع تركيا توازنا وأصبح الحسم العسكري بعيد المنال”.

وتابع أن كلام المتحدث باسم قوات الجيش اللواء أحمد المسماري وإعلانه بأن الحل عسكري وليس سياسيًا يضع المجتمع الدولي على المحك، مُستدركًا “لابد أن نحيي الأبطال الذين تصدوا لهجوم حفتر الغادر”.

وكان أبناء القبائل والمدن الليبية المتواجدين بميناء الزويتينة النفطي، أعلنوا في وقت سابق، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية بدءا بميناء الزويتينة، ومطالبة جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع النفط حتى تشكيل حكومة تمثل كل الشعب الليبي.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن قوات تابعة للمشير خليفة حفتر، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في المنطقة الشرقية، موضحة أن هذه الواقعة ستتسبب في خسائر بإنتاج النفط الخام قدرها 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار في اليوم.