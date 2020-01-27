بليحق: وقف إطلاق النار أنقذ المرتزقة والميليشيات وفك الضغط عليهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إنه يتمنى أن تظل الجزائر في موقف يخدم الشعب الليبي، موضحًا أن ما يقوم به الرئيس التركي رجب أردوغان، تجاه الشعب الليبي، شيء مؤسف وغير مقبول بالمرة.

بليحق أضاف في مقابلة له، عبر فضائية “الحدث”، أن المساعي التي يبذلها أردوغان تجاه ليبيا، لم تتوقف بعد مؤتمر برلين، وبعد تعهده أمام الأطراف الدولية، بالإلتزام بوقف إطلاق النار، واحترام قرارات مجلس الأمن والموقف الدولي، إلا أنه للأسف الشديد، لم تتوقف أعمال إرسال المرتزقة والإرهابيين السوريين من تركيا إلى ليبيا.

وتابع “مازال التحرك الذي يقوم به النظام التركي تجاه الشعب الليبي، لم يتوقف، وهذه الأعمال العدائية نتمنى أن يكون للجزائر موقف صريح وواضح تجاه هذه التدخلات، ويحاول أردوغان أن يضع موضع قدم بالتحالف مع إحدى دول الجوار الليبي من أجل أن يساعد ذلك في محاولاته لغزو ليبيا، أو استهداف الجيش الوطني في ليبيا، فكل هذه المحاولات التي باءت بالفشل في تونس والجزائر قبل ذلك، واليوم يحاول أردوغان العبث في المنطقة، وكل هذه المساعي من أجل استهداف ليبيا، وتنفيذ عملية عسكرية تجاه القوات المسلحة”.

وواصل “نأمل أن يكون الدور الجزائري كما عهدناه، لا يكون خادمًا لأي مطامع في ليبيا، لأن النظام التركي على مرأى ومسمع الجميع، يقوم بحرب تجاه الشعب الليبي، حتى وإن لم يرسل قوات نظامية، أو يقوم بعمليات عسكرية من قبل الجيش التركي، لكن فعل ما هو أكثر من ذلك، عندما زرع هذه الآفة، بإرسال الإرهابيين والمتطرفين الذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 3 آلاف مقاتل من سوريا إلى ليبيا، ويتم زرع بؤرة إرهاب جديدة بالإضافة للمتواجدة في العاصمة طرابلس”.

وأردف بليحق: “الجيش الوطني الليبي والقوات المسلحة بقيادة خيلفة حفتر، والشعب الليبي دفعوا تضحيات كبيرة من أجل تحرير كل هذه المناطق، ابتداء من بنغازي ودرنة، والجنوب الليبي، رغم أنه لا مصلحة لتركيا والشعب التركي بهذا العبث الذي يقوم به النظام التركي، إلا مجرد أحلام ومشروع إخواني يقوم به أردوغان، من أجل الإبقاء على مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة، وهذا المشروع فشل في مصر، واليوم يكاد ينتهي بتقدم القوات المسلحة وسيطرتها على أكثر من 90% من الأراضي الليبية”.

واستطرد “هذه المعركة لجماعة الإخوان المسلمين، هامة جدًا لهم في المنطقة من أجل ألا يخسروا وجودهم ووجود هؤلاء الإرهابيين، إلا أنه عندما نتحدث عن مصلحة تركيا والشعب التركي، فلا مصلحة لهم في العبث الذي يقوم به أردوغان مع فايز السراج، وهذا لا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا التركي، وإنما يخدم مصلحة مجموعات متطرفة وإرهابيين، وجماعة الإخوان المسلمين الذين عاثوا في ليبيا فسادًا طيلة السنوات الماضية، وليس بالغريب القول بأن تركيا داعمة لهذه الجماعات الإرهابية، ليس في ليبيا فقط، وإنما حتى في سوريا وعدد من المناطق”.

واستفاض المتحدث باسم مجلس النواب “البعثة الأممية والمجتمع الدولي، لم يتخذا موقفًا واضحًا ورادعًا للنظام التركي، خاصة أنه تحدى قبل ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، فالحديث عن أطراف تدعم عددًا من الأطراف الليبية، وأقصد هنا “دول”، لم يفعل أحد ما فعلته تركيا، في تحديها لقرارات مجلس الأمن سواء في حظر السلاح أو إرسال الإرهابيين والمتطرفين، ورغم ذلك لم يكن هناك إجراء أو موقف رادع لأردوغان حتى بعد مؤتمر برلين، فلا يزال هنالك تصعيد”.

وأكمل “وقف إطلاق النار الذي تحث عليه الأطراف الدولية، وبعثة الأمم المتحدة، مُخترق من قبل هؤلاء الميليشيات والمتطرفين، فعندما نتحدث عن الجيش الوطني فهو قوة نظامية تلتزم بكل تعليمات الصادرة إليها، لكن القوات التي يتبناها فايز السراج، فهي مجموعة وخليط من الميليشيات الإرهابية قبل ذلك، واليوم أيضًا تم إضافة إليهم الإرهابيين السوريين الذين انتشرت لهم الكثير من الفيديوهات وهم يتجولون في العاصمة طرابلس، وهذا عبث بأمن ليبيا وشعبها، ولن يستطيع المجتمع الدولي إيقاف هذا العبث لأنهم قوى غير نظامية”.

واستدرك بليحق “شاهدنا قبل يومين استهداف الجيش الوطني لطائرة مُسيرة تركية كانت مستعدة للإقلاع من مطار معيتيقة الدولي، الذي يُستخدم كغرفة عمليات للضباط الأتراك، فالآن لا حديث عن وقف إطلاق النار، وما تغير منذ مؤتمر برلين هو تخفيف الضغط عندما تم وقف إطلاق النار على هذه الميليشيات التي كادت أن تتهاوى أمام ضربات الجيش الوطني وكان هنالك محور أو أكثر يكاد أن ينهار، فجاء وقف إطلاق النار لإنقاذ هؤلاء المرتزقة والميليشيات وفك الضغط عليهم، واليوم يتم استغلال هذه الحالة من وقف إطلاق النار لجلب مزيد من المرتزقة والسلاح للميليشيات الإرهابية والمتطرفين في العاصمة طرابلس”.

وبيّن “الحل السياسي لابد منه عاجلاً أم آجلاً، لكن يكون هذا الحل مع الأطراف السياسية التي تؤمن بالدولة الديمقراطية والعملية السياسية، إلا أنه مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين الذين قضى عليهم الجيش الوطني، في بنغازي ودرنة وجنوب ليبيا، لا يؤمنون بمفهوم الدولة الليبية أو العملية الديمقراطية، ولا حدود لهم لا في ليبيا ولا غيرها، ويكفرون العملية الديمقراطية، وبالتالي الحل السياسي موجود يجب أن يكون، ولكن مع هؤلاء الإرهابيين لن يكون هناك سوى الحل العسكري بالقضاء عليهم وتطهير البلاد منهم”.

واختتم بليحق “مجلس النواب الليبي والقوات المسلحة، الكل ملتزم بالحل السياسي وإجراء انتخابات خلال الفترة القادمة، لكن لا يُعقل إقامة انتخابات في ظل سيطرة متطرفين إرهابيين لا يؤمنون بالديمقراطية ويكفرونها في العاصمة طرابلس، فهؤلاء لا حل لهم إلا بالقضاء عليهم، ويعلم النظام التركي الذي يُرسل المرتزقة، بأنهم تم تصديرهم من منطقة إلى منطقة لنشر الفوضى، ولن يكونوا حلاً لإقامة عملية ديمقراطية وإنما هم وُجدوا لإطالة أمد الصراع في ليبيا”.