النصر يتأهل إلى ربع نهائي الكونفيدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تأهل فريق النصر إلى دور ربع نهائي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، عقب فوزه اليوم الأحد على مضيفه دجوليبا المالي بهدف دون رد.

وضمن النصر الترشح بعد هذا الفوز الثمين الذي حققه على دجوليبا لحساب مرحلة إياب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات للبطولة، في المباراة التي أقيمت بملعب “هيرماكونو” الرياضي في مدينة باماكو المالية.

وسجل هداف الفريق المهاجم معتز المهدي هدف الفوز والترشح لفريقه في الدقيقة 68 من شوط المباراة الثاني، ليحتل النصر المركز الثاني بثمان نقاط خلف المتصدر حوريا كوناكري الغيني بـ11 نقطة، بينما تجمد رصيد دجوليبا عند النقطة الخامسة في المركز الثالث، وجاء بيدفيست فيتس الجنوب إفريقي رابعا بنقطتين.

وسيواجه ممثل ليبيا ببطولة الكونفيدرالية في الجولة الختامية فريق حوريا كوناكري في الثاني من شهر فبراير المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.