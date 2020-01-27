المجلس الرئاسي يهدد بعدم مشاركته في أي حوارات سياسية بسبب خروقات الرئاسي يدعو المشاركين بمؤتمر برلين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه خرق الهدنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أنه سيكون مضطرا إلى إعادة النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات الجيش الليبي لوقف لإطلاق النار.

وحمل المجلس في بيان له، رعاة الهدنة المسؤولية عن عدم التزام الطرف الآخر، مشيرا إلى أن توقيعهم على وقف إطلاق النار كان استجابة لتدخلهم وتقديرا لمكانتهم، على حد قولهم.

ودعا المجلس، الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر من طرف قوات الجيش ،التي وصفها بـ”المليشيات المعتدية”، وفق نص البيان.

وقال: إن “المليشيات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عرادة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، موضحا أنها “نفذت مع مرتزقة هجوما برا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة، مدعومة بطيران أجنبي”.