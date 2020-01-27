الصحة العالمية توضح أسباب انتشار مرض الصفراء في درنة
أخبار ليبيا24- خاص
قال خبير منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي إن الراصد التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الموجود في درنة لم يتمكن من إبلاغنا بحالات مرض الصفراء في بسبب نزوحه الناتج عن الأحداث التي مرت بها المدينة.
وأضاف العليقي لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بعد أن استقرت أوضاع مدينة درنة رجع الراصد لتسجيل الحالات وإبلاغنا بعدد الحالات المصابة بمرض الصفراء.
وأوضح خبير المنظمة أن معدل المرض الموجود في درنة الآن موجود في عدد من المدن الليبية بسبب أن درنة كانت منطقة صامته حسب ماتصفه منظمة الصحة العالمية.
وأشار العليقي إلى أن هذا النوع من المرض هو الكبد الوبائي (أ) وأسبابه نتيجة تلوث الأطعمة والمياه، مؤكدًا أن العلاجات متوفرة.
يشار أن مدينة درنة قد شهدت عدد من حالات الإصابة بمرض الصفراء والذي أثار الخوف والفزع لدى السكان بعد انتشار مرض الإنفلونزا الموسمية بمدينة البيضاء التي تبعد حوالي 100 كيلو متر غرب مدينة درنة.