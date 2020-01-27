الصحة العالمية توضح أسباب انتشار مرض الصفراء في درنة

أخبار ليبيا24- خاص

قال خبير منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي إن الراصد التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الموجود في درنة لم يتمكن من إبلاغنا بحالات مرض الصفراء في بسبب نزوحه الناتج عن الأحداث التي مرت بها المدينة.

وأضاف العليقي لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بعد أن استقرت أوضاع مدينة درنة رجع الراصد لتسجيل الحالات وإبلاغنا بعدد الحالات المصابة بمرض الصفراء.