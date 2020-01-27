الجهود مستمرّة للبحث عن كلّ إرهابيّ فارّ يحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها فرض الأمن وإعادة الاستقرار إلى ليبيا سيُمّكن اللّيبيين من التعايش بشكل سلمي

أخبار ليبيا24-آراء حُرة

منذ أن باشرت الدّولة اللّيبيّة محاربتها لتنظيم داعش الإرهابيّ، الّذي سيطرت جماعاته وعناصره بمختلف أعمارهم وجنسيّاتهم على بعض الأراضي في البلاد، وهي تحقّق نجاحات بارزة وملحوظة في مجال مكافحة الإرهاب.

وتمثّلت هذه النجاحات باستعادة الأراضي الّتي احتلّتها عناصر التنظيم الإرهابيّ وبتحرير المدن اللّيبيّة المختلفة الّتي كان التّنظيم قد جعل منها مقرًّا له ولجماعاته المتطرّفة، منها سرت ودرنة وطرابلس العاصمة وصبراته وبنغازي. ففي هذه المدن، أصبح الشّعب اللّيبيّ رهينةً لاستبداد داعش وإجرامه وغير إنسانيّته ما دفع العديد منهم إلى ترك منازلهم وأراضيهم وثرواتهم رغمًا عنهم هربًا من تهديدات داعش والخطر الّذي يشكّله العناصر على حياتهم.

إضافةً إلى ذلك، نجحت السلطات اللّيبيّة في تجفيف مصادر التمويل الإرهابيّ الّذي كان يقوم على نهب الثروات وفرض الضرائب وسرقة النفط وغيرها. كما أنّ الأجهزة المختلفة من أمنيّة وعسكريّة واستخباراتيّة تعاونت ونفّذت عمليّات تفتيش مشتركة تكلّلت في إلقاء القبض على أعدادٍ كبيرة من العناصر الّذين كانوا قد خطّطوا لعمليّات إرهابيّة مختلفة في البلاد ونفّذوها.

وهدفت الدّولة اللّيبيّة من ذلك كلّه فرض الأمن وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، مما سيُمّكن اللّيبيين من التعايش بشكل سلمي لإعادة بناء دولتهم الّتي يحلمون بها.

وعلى الرّغم من نجاح السلطات اللّيبيّة في القضاء على داعش، إلّا أنّ الدّولة لم تكتفِ بذلك القدر من النجاحات بل واصلت جهودها حتّى اليوم واستمرّت في محاربة عناصر التنظيم الفارّين وإلقاء القبض عليهم في كلّ فرصةٍ سانحةٍ.

ففي هذا السّياق، تمّ إلقاء القبض، في أوائل العام الجديد 2020، على أحد العناصر الإرهابية المتطرفة الخطيرة في منطقة السدرة بالعجيلات غرب البلاد، التي تبعد حوالي 80 كيلومترًا إلى الغرب من طرابلس العاصمة. والجهود مستمرّة للبحث عن كلّ إرهابيّ فارّ يحاول المساس بأمن البلاد واستقرارها ولوضع حدٍّ لكلّ تدخّلٍ يعيق تقدّم البلاد ويزعزع الوحدة القائمة بين أبنائها.

كلّ هذه الأعمال والعمليّات المشتركة ضدّ التنظيم الإرهابيّ داعش والجماعات المتطرفة المتربصة بالبلاد تصبّ في صالح ليبيا واللّيبيين لا شكّ. فهذا الشّعب سئم من كلّ ما له علاقة بداعش والإرهاب ولم يعد يتحمّل أي ضربات أخرى من هذا التنظيم قد تشلّ تقدّمهم وتطوّر بلادهم.