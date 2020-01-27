الثني يشكل لجنة لمتابعة أزمة الوقود

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أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين تعليماته بتشكيل لجنة لمتابعة أزمة الوقود.

وبحث الثني خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح أزمة الوقود وأهم الأسباب التي أدت إليها.

وناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية كافة التفاصيل التي تشتمل عليها الأزمة وتداعياتها المحتملة.‎

وتعاني المنطقة من مدينة البيضاء وحتى مدينة درنة من نقص في الوقود وتذبذب وصوله إلى المحطات الأمر الذي تسبب في زحام وطوابير أمام بعض محطات الوقود.