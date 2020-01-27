البحث الجنائي يعلن إبطال قنبلة معدة للتفجير داخل جامعة سرت البحث الجنائي: أبطال المتفجرات أوقفوا مفعول قنبلة بجامعة سرت كادت أن تجعل من الطلبة أشلاء

أخبار ليبيا24

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، إبطال قنبلة كانت معدة للتفجير في جامعة سرت من قبل أعضاء قسم كشف وإبطال المتفجرات.

وقالت الإدارة -في بيان- اليوم الأحد، إن أعضاء قسم كشف وإبطال المتفجرات بالإدارة أوقفوا مفعول القنبلة، مشيرة إلى أنها “كادت أن تجعل من الطلبة أشلاء وتكون مجزرة”. وأضافت، “الحمد الله تم اكتشافها وإبطالها وتأمينها والانتقال بها خارج حرم الجامعة”.

وكلّف وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتمركز في سرت بكامل آلياتها وأفرادها للحفاظ على الأمن وتأمين ظهر الجيش الوطني.