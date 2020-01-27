اخليل يهاجم معيتيق ويصفه بـ “الإمعة”..وعمار يدعو إلى طرده من الرئاسي

اخليل يهاجم معيتيق ويصفه بـ “الإمعة”..وعمار يدعو إلى طرده من الرئاسي

أخبار ليبيا24

هاجم آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق واصفًا إياه بـ “الإمعة”.

وقال المدعو اخليل في منشور له على حسابه على موقع “فيسبوك” :”هذا الإمعة معيتيق أطلقت عليه سابقا لقب “قمامة مصراتة”.

وأضاف آمر سلاح المدفعية أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خذل “التريس” يوم أمس الأحد”.

وطالب اخليل عقلاء وحكماء مدينة مصراتة التبرؤ منه أمام العلن لأن الكثير من عامة المنطقة الغربية يحسبون معيتيق على مصراتة وهو ليس منهم “اللقيط”.

ومن جهته، طالب آمر القوات المساندة في قوات حكومة الوفاق المدعو ناصر عمار بطرد معيتيق من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وتابع عمار في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك” :”إذا أردتم قرارات سيادية ونافذة عليكم بطرد معيتيق”.