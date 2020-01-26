قوات مصراتة تؤكد ترتيب الصفوف..عمليات سرت: تم صد هجوم لقوات مصراتة في الوشكة

أخبار ليبيا24

أعلنت غرفة عمليات سرت الكبرى اليوم الأحد أن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم للقوات التابعة لمدينة مصراتة في منطقة الوشكة.

وأكدت الغرفة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن القوات المسلحة أجبرت قوات مصراتة على الانسحاب والتقهقر إلى مابعد منطقة أبوقرين بعد غنم عدة آليات مسلحة منهم.

وذكرت مصادر تابعة لقوات مصراتة أن قواتهم حاليا تتمركز في السدادة ، بعد هجوم قوي من قبل القوات المسلحة من ثلاثة محاور بآليات مصفحة وتايغرات مدعومة بالطيران.

وأكدت المصادر أن مايجري الآن هو ترتيب الصفوف بعد وصول الدعم الكافي لرد العدو وإرجاع المسافة التي تركوها، مشيرة إلى أن قوات مصراتة كانت على علم بالهجوم والتحشيد له عند الثالثة فجرا لكن التقصير كان من الغرفة التي تأخرت في تلبية النداء وتوفير الذخائر.

وأشارت المصادر إلى أن الوضع الآن أفضل بعد وصول قوة كبيرة لقواتنا ، من آليات ومقاتلين، ودخول طيران الوفاق ما سيرجح كفة الهجوم لصالح قوات مصراتة.

وكان مصدر مطلع أكد اليوم الأحد لـ”أخبار ليبيا24″ أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة القداحية ووادي زمزم 100 كلم تقريبا عن مصراتة بعد أن تقدمت من طريق الجفرة.

وأضف المصدر أن القوات المسلحة تخوض الآن اشتباكات مسلحة ضد قوات مدينة مصراتة التابعة لحكومة الوفاق في منطقة أبوقرين التي تقدم إليها من محورين محور القداحية ومحور سرت.

وأشار المصدر إلى أن قوات مجلس شورى بنغازي الإرهابي كانت تتحصن في مزارع المواطنين في منطقة وادي زمزم بعد أن قامت بطردهم منها ووضع آلياتهم العسكرية فيها.