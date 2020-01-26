قطع في كابل الألياف البصرية يوقف حركة الاتصالات بالمناطق الوسطى والشرقية والجنوبية شركة هاتف ليبيا تؤكد أن العمل جارٍ على إرجاع الاتصالات

أخبار ليبيا24

أرجعت شركة هاتف ليبيا اليوم الأحد أسباب توقف حركة الاتصالات على كل من المنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية المارة على مسارات الشركة، إلى وجود قطع في كابل الألياف البصرية.

ونوهت الشركة إلى أن توقف حركة الاتصالات على في كل المنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية المارة على مسارات الشركة جاء نتيجة قطع في كابل الألياف البصرية بسبب الأوضاع الأمنية، حسب قولها.

وأكدت الشركة، أن العمل جارٍ على إرجاع حركة الاتصالات من قبل مهندسي وفنيي الشركة.