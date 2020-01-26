رحل الإرهاب عن بنغازي لكن آثاره باقية

أخبار ليبيا24-خاصّ

تُعدّ بنغازي من أوائل المدن الليبية، التي تحررت من قبضة الإرهاب، لكنها لازالت تواجه إرثًا قاتلًا يهدد حياة المدنيين؛ فالألغام والمتفجرات التي زرعها الإرهابيين مازالت تتسبب في سقوط الضحايا كل مرة، كما يواجه المدنيين الذين عادوا إلى أحيائهم المحررة تهديدات من مختلف أنواع المتفجرات والألغام، المزروعة، بطريقة خبيثة تحت الأرض ووسط المباني المدمرة جراء الحرب على الإرهاب.

وفي وسط بنغازي “وسط البلاد” لازالت هناك العديد من الألغام المتناثرة بعدد من الأبنية الحكومية ومنازل المواطنين، حيث استطاع فريق نزع الألغام بمؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب” يوم السبت، 25 يناير 2020، من انتزاع مفخخة “عبارة عن مسطرة” من داخل مبنى الضمان الاجتماعي بشارع عمرو بن العاص، المتكون من سبعة طوابق، وذلك بعد تلقيها كتابا من قبل إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي، حيث طلب الصندوق من المؤسسة التعاون معه، من أجل التأكيد على خلو المبنى من أي عوائق حربية ليتمكن من استخراج بعض المعدات من المبنى.

وقالت المؤسسة، إن فريق نزع الألغام قام بعملية تمشيط للمبنى بالكامل، وتمكن خلال العملية من تفكيك “تفخيخ مسطرة” ونقله بعد تأمينه إلى مقر مخصص إلى حين التخلص منه. وذكرت المؤسسة، أنه وبتاريخ يوم السبت 18 يناير2020، لقي عامل مقاولات مصرعه، جراء انفجار إحدى مخلفات الحرب بشارع العمود بمنطقة سيدي فرج جنوب شرق بنغازي.

وأفادت المؤسسة، أن انفجارًا حدث حينما كان مجموعة من العمالة قوم بإنشاء أعمال خرسانية بإحدى الاستراحات. وذكرت، أنه نتج عن الانفجار وفاة أحد العمال وجرح اثنين آخرين لازالت حالتهم الصحية حرجة. وقالت مؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب” إن فريق نزع الألغام بالمؤسسة، قام بأجراء مسح لمكان حدوث الانفجار، حيث من المرجح أن يكون سبب الانفجار هو مخلفات حربية.

وأشارت، إلى أن عملية المسح نجح فيها فريق نزع الألغام وتمكن من نزع العديد من مخلفات الحرب في المكان ونقلها بعد تأمينها إلى المكان المخصص لحين التخلص منها. ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بالمناطق التي كانت محل اشتباكات إبّان الحرب على الإرهاب.

وتسببت الألغام التي أنتجتها التنظيمات الإرهابية وزرعتها في حقول ألغام متناثرة في كل أرجاء المناطق التي كانت تسيطر عليها في بنغازي وغيرها من المناطق والمدن، في مقتل العشرات من المدنيين، وذلك على الرغم من تمكن فرق نزع الألغام من انتزاع الكثير منها.

وقد لجأت التنظيمات الإرهابية إلى طمس معالم الألغام قبل زراعتها وتمويهها تمويها مغريًا وغير لافت، حتى تقتل عدد أكبر من الناس.

وبكل ما تجسده من مخاطر؛ فإن الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تمثل عائقاً حقيقاً أمام محاولات عودة السكان من النازحين واللاجئين إلى منازلهم، كما أنها تقف حائلًا أمام تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار المدن بعد انتهاء عمليات محاربة الإرهاب.

إن الأثر السلبي للمتطرفين على الحياة اليومية، لازال حاضرًا على الرغم من انهزامهم وانتهاء وجودهم، وهو دليل قاطع على أن هدفهم هو تدمير حياة الآمنين وتحويلها إلى جحيم أطول فترة ممكنة.