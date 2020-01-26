تغطي كامل أوروبا.. إنشاء منظومة إصدار جوازات سفر بالسفارة الليبية في إيطاليا سفارة ليبيا في إيطاليا تعلن إنشاء منظومة إصدار جوازات سفر للجالية الليبية في أوروبا

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أعلنت السفارة الليبية في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأحد أن قسم الشؤون القنصلية سيشرع بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية الليبية بالقيام بإنشاء منظومة إصدار جوازات سفر تخص الجالية الليبية في إيطاليا وفى كافة دول أوروبا، وذلك لتسهيل إجراءات استخراج الجوازات.

وقالت السفارة، إن “هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة كبيرة من النشاطات التي ستقوم بها والتي ستكون على رأسها الإسراع في تفعيل اتفاقية تبادل رخص القيادة بين ليبيا والجمهورية الإيطالية والتي تشهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة”.

وأشارت السفارة، إلى أنها ستقوم بالإعلان عن بدء تفعيل المنظومة في فور البدء بتفعيلها.