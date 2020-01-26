بينهم أوروبيون وعرب.. المحجوب: أردوغان يعتزم نقل ألاف الإرهابيين إلى ليبيا المحجوب: أردوغان يناور فقط باتفاقياته المثيرة للجدل مع السراج لكسب الوقت

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، اليوم الأحد، إن الرئيس التركي رجب أردوغان، يعتزم إرسال 11 ألف إرهابي إلى ليبيا، كمرحلة أولى من مشروعه في المنطقة.

المحجوب أضاف في تصريحات صحفية، أن أردوغان يناور فقط باتفاقياته المثيرة للجدل مع السراج لكسب الوقت، موضحًا أنه تجري الإعدادات على قدم وساق في الخفاء لنقل 11 ألف إرهابي من تركيا وسوريا إلى ليبيا.

ولفت إلى أن من بين هؤلاء الإرهابيين، أوروبيين وعربًا، بالتزامن مع تدريب عناصر إرهابية جديدة في المعسكرات السرية داخل تركيا، إضافة إلى قواعدها العسكرية في أفريقيا .

يشار إلى أن المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، دعوا في البيان الختامي، في التاسع عشر من يناير الجاري، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.