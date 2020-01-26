بعد محاولة فاشلة للتقدم نحو سرت .. قوات الجيش تكبد كتائب مصراتة خسائر في الأرواح والآليات وحدت الجيش تعلن السيطرة على كامل منطقة بوقرين شرق مدينة سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت القوات المسلحة، اليوم الأحد، من صد هجوم للجماعات الإرهابية والمرتزقة السوريين بعد محاولة فاشلة منهم بالسيطرة على مواقع متقدمة بعد منطقة بوقرين “الهيشة” جنوب شرق مدينة مصراتة.

وقال الضابط بالجيش مقدم جبريل الشيخى إن قوات الجيش نجحت في إحباط محاولة تقدم التشكيلات المسلحة، حيث على الفور قامت بتوزيع قواتها إلى أكثر من محور، والاشتباك والتقدم مع عملية الالتفاف الواسعة التي تم فيها السيطرة على منطقة بوقرين الهيشة، والتي جعلتها القوات المسلحة فيما سبق حد فاصل تقف عنده تلك الجماعات الإرهابية الا أنها حاولت اليوم التقدم بعد خرقها للهدنه للمرة الرابعة”.

الشيخي أكد ، أن معركة اليوم التي تعد عملية نوعية أكثر من كونها صد هجوم، أسفرت عن القبض على 7 عناصر إرهابية، وقتل 6 آخرين، وغنم عدد من الآليات المسلحة في زمن قياسي، مشيرًا إلى أن الانسحاب جاء بعد صد الهجوم وتراجع الميليشيات الإرهابية إلى نقاط بعيدة، وقريبة من إدارة العمليات الخاصة بهم في منطقة السدادة.

وقال لم يكن الانسحاب من باب قوة العدو أو قدراته لأنه وفي زمن قياسي وصلت طلائع وحداتنا إلى ما بعد منطقة القداحية القريبة من السدادة التي تعتبر البوابة الإدارية الشرقية لمنطقة مصراتة، ونحن على استعداد كامل في أي لحظة كانت فور صدور التعليمات من قبل القيادة العامة بالتحرك والتقدم إلى أي نقطة تحددها غرفة العمليات العسكرية”.

وأعلنت الكتيبة 134 مشاة التابعة للقوات المسلحة سيطرة وحدت الجيش على كامل منطقة بوقرين شرق مدينة سرت، وإزالة كافة السواتر الترابية التي تعيق تقدم قوات الجيش .

الكتيبة أوضح أن وحدات الجيش تمكنت من إعطاب عدد من آليات المليشيات التابعة لمدينة مصراتة والتي يساندها عدد من المرتزقة السوريين، فضلاً عن أسر عدد من المرتزقة السوريين .

ونشرت الكتيبة 110 التابعة لقوات الجيش مقطع فيديو لأحد الأسر من مليشيات مصراتة، واعترف بوجود مرتزقة سوريين يقاتلون إلى جانبهم .

ومن جهته، أكد أحد أفراد القوات الخاصة الصاعقة المشارك في العمليات العسكرية سيطرت القوات على منطقة الهيشة بالكامل، لافتًا إلى أن منطقة بوقرين لايوجد بها مليشيات تابعة لمصراتة وانسحبوا إلى مابعد بوقرين بحاولي 2 كيلومتر .

وفي ذات الشأن، أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن العمليات التي قام بها الجيش، اليوم الأحد، في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.

المسماري قال، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، “عملياتنا في منطقة أبو قرين، هي عمليات استباقية ورسالة للميليشيات، وجاءت عقب ورود معلومات عن وجود تجهيزات وتحركات مشبوهة في مدينة مصراتة وتحشيدات للهجوم على الجيش الليبي غرب مدينة سرت”، مؤكدا أن هجوم اليوم هي ضربة استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية، مشيرا إلى أن عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سوريا إلى ليبيا يصل إلى 8 آلاف.

ووصف المسماري، تصريحات أردوغان الأخيرة بأنها تعتبر بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، واستفزاز للقوات المسلحة العربية الليبية، مشددا على أن ليبيا لن تكون نقطة انطلاق أو ارتكاز للإرهاب.

ونشرت صفحات تابعة للقوات المسلحة أعدد قتلي التابعين للمليشيات في مصراتة، بالأسماء والبلغ عددهم حتى الآن ستة خلال اشتباكات في محيط منطقة بوقرين، وإصابة 18 عنصر اليوم الأحد .

والقتلى هم، رمضان احمد الضالع، وجمعة غيث ابوشويقير، وعلي مصطفى سويب، وعلي سويسي كرواد، وعبدالعزيز بو زيد، وأحمد مانيطه .

والجرحى هم علي احمد الزريدي، وأحمد عبدالله الغويل، ويونس سالم بزينة، وعلي القنيدي، واحمد محمد احميده دبور، ومحمد جمال المدهم، وحسن احمد عامر، وعبدالحفيظ صلاح الفقي، ومحمد صالح قرقد، وخالد محمد بوخثالة، وابوبكر الصديق ارحيم، وابراهيم الهادي بن ساسي، ويوسف فتحي الخراز، وعمران مفتاح شكاب، وامحمد محمد دبك، وصالح محمد النعيريه، وعبدالرؤؤف محمد سوالم، وعبدالهادي عمر ارحومه .