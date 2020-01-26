النصر في مواجهة مصيرية أمام دجوليبا

أخبار ليبيا24- خاص

أكمل فريق النصر الأول لكرة القدم كافة تحضيراته لمواجهة دجوليبا المالي لحساب الجولة ماقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان النصر قد وصل لمالي الخميس الماضي بعد رحلة طويلة استغرقت أكثر من 10 ساعات تنقل من خلالها من القاهرة إلى أديس أبابا وأخيراً بماكو .

وسيواجه النصر مضيفه دجوليبيا اليوم الأحد على أرضية ملعب 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو على تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا .

وسيدخل النصر للمباراة متكامل الصفوف بعد التحاق ربيع اللافي و حامد الثلبة المعاقبين في المباراة السابقة إضافة إلى تواجد عبد السلام ديغا وأسامة البدوي بعد تعافيهم من الإصابة .

وبالرغم من صعوبة المهمه إلا أن النصر سيسعى جاهداً للخروج بنقاط المباراة لضمان الحصول على مقعد في دور الربع نهائي من المسابقة الأفريقية .

وكان الفريقان قد التقيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقان على إرضية ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة .

ويتصدر حوريا كوناكري الغيني ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط فيما يحل دجوليبا ثانيا ب 5 نقاط وجاء النصر ثالثاً بذات الرصيد ويتأخر بفارق الأهداف فيما يتذيل بيدفيست الجنوب أفريقي فرق المجموعة بنقطتين فقط.