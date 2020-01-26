المسماري يرد على تصريحات أردوغان بشأن حفتر المسماري: عملياتنا في أبوقرين استباقية وليس خرق لوقف إطلاق النار

أخبار ليبيا24

رأى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، في مؤتمر صحفي، قبيل مغادرته الجزائر، يوم السبت، أنها استفزازا للجيش الوطني، وتعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، “ما علاقة أردوغان بليبيا. أردوغان لا علاقة له بالوطن. علاقته فقط مرتبطة بمجموعة من جماعة الإخوان”.

وأكد المسماري، أن “تركيا تنقل أعضاء ميليشيات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية”، مشددًا على أن الجيش الوطني سيحرر الأراضي الليبية من كافة العناصر الإرهابية.

وكان الرئيس التركي قد اتهم في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته الجزائر، يوم السبت، حفتر، بأنه “شخص انقلابي”.

وقال أردوغان: “حفتر قبل كل شيء شخص انقلابي، وقلت للمستشارة الألمانية إنكم تدللونه كثيرا، وهذا الشخص الذي تدللونه يتسبب في تقسيم ليبيا وينتهك وقف إطلاق النار فيها، والمستشارة الألمانية أقرت بهذا الواقع”.

وأضاف، “حفتر لم يدعم مخرجات مسار موسكو ولا مؤتمر برلين، فالرئيس الروسي أبلغني بأنه يضمن حفتر مقابل ضماني للسراج، فالأخير التزم مشكورا بما طلبنا منه، أما حفتر فلم يلتزم بشيء، فهرب من موسكو واختبأ في فندق ببرلين”.

وحول الاشتباكات التي حدثت اليوم الأحد في منطقة أبوقرين (120 كم شرق مصراتة) شدد الناطق باسم الجيش الوطني على أن العملية استباقية ولا تعد خرقا لوقف إطلاق النار.

وقال المسماري، إن “عملياتنا في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أنها استباقية ورسالة للميليشيات، بعد التأكد من نية مرتزقة أرسلتهم تركيا لشن عملية على القوات المسلحة شرق طرابلس.

وأوضح المسماري، أن القوات المسلحة لا تسعى لتطوير الهجوم أو القيام بعمليات عسكرية تقديرا لـ “بعض المواقف الدولية” لعدم سقوط مزيد من الشباب في الحرب.

وأضاف أن “القوات التي نفذت العملية اليوم لا تتبع لغرفة عمليات المنطقة الغربية، بل تتبع لغرفة عمليات تحرير سرت، وهذه المهمة خارج نطاق إطلاق النار”.

وأكد المسماري، أنه لا نية للقوات المسلحة الدخول إلى مصراتة الآن، مشيرًا إلى أنه في حال تقرر ذلك ستكون هناك غرفة عمليات خاصة بمصراتة.