القوات المسلحة تسيطر على منطقة القداحية ووادي زمزم وتتجه إلى أبوقرين

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر مطلع اليوم الأحد لـ”أخبار ليبيا24″ أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة القداحية ووادي زمزم 100 كلم تقريبا عن مصراتة بعد أن تقدمت من طريق الجفرة.

وأضف المصدر أن القوات المسلحة تخوض الآن اشتباكات مسلحة ضد قوات مدينة مصراتة التابعة لحكومة الوفاق في منطقة أبوقرين التي تقدم إليها من محورين محور القداحية ومحور سرت.

وأشار المصدر إلى أن قوات مجلس شورى بنغازي الإرهابي كانت تتحصن في مزارع المواطنين في منطقة وادي زمزم بعد أن قامت بطردهم منها ووضع آلياتهم العسكرية فيها.

وأكد المصدر أن قوات مصراتة كانت تحاصر أهالي مناطق زمزم وأبوقرين والقداحية وتمنعهم من السفر باتجاه الجفرة أو سرت ماعدا الحالات المرضية فقط.

وأوضح المصدر أنه بعد مفاوضات بين أهالي تلك المناطق وقوات مصراتة تم الاتفاق على السماح للتجار بالمغادرة وجلب المواد الأساسية من غذائية وخضروات وغيرها من الضروريات.