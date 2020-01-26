”العدالة والبناء”: عودة الاشتباكات بطرابلس سيجعل الذهاب لـجنيف مستحيل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إبراهيم الأصيفر، إنه من المستبعد عقد لقاء جنيف، هذا الأسبوع بسبب التصعيد العسكري من قبل قوات الجيش التابعة المشير خليفة حفتر واستهداف المطارات أكثر من مرة، حسب وصفه .

الأصيفر استبعد في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، عقد اجتماع حنيف هذا الأسبوع، بسبب أيضًا عدم التوافق على فريق “مجلس نواب طرابلس”، موضحًا أنه من الواضح أنه يحاول كسب الوقت والمماطلة، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف الأعضاء الذين سيختارهم المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، حسب قوله.

وأشار إلى أن رئيس“المجلس الأعلى، خالد المشري، تحدث عن إمكانية عدم الذهاب إلى جنيف إذا تكرر خرق الهدنة واستهداف المطار المدني، كما عبر المجلس الرئاسي فائز السراج عن تخوفه لعدم توقيع المشير خليفة حفتر على اتفاق موسكو وتهربه من مخرجات برلين، موضحًا أن هذا يعني إمكانية عودة الاشتباكات في محيط طرابلس وعلى تخوم مدينة سرت، الأمر الذي سيجعل الذهاب لـ “جنيف” والعدم سواء.

يشار إلى أنه من المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.