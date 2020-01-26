الجزائر وتركيا تتفقان على تطبيق مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الرئيس التركي يزور الجزائر في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة من تبون

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر وتركيا “اتفقتا” على تطبيق مخرجات قمة برلين حول الأزمة الليبية والسعي معا إلى إقرار السلم في ليبيا.

وقال تبون: إنه “بخصوص ما يجري في المنطقة، يجمعنا اتفاق تام مع الشقيقة تركيا على إتباع ما تقرر في اجتماع برلين الأخير وإن نسعى إلى السلم معا إن شاء الله”، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب جلسة محادثات جمعتهما اليوم الأحد بالجزائر، أن الطرفين “يتابعان يوميا وبكل دقة كل ما يجري في الميدان وكل مستجداته”.

يشار إلى أن برلين قد احتضنت في 19 يناير الجاري مؤتمر دوليا حول الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة 11 بلدا من بينها الجزائر وتركيا.