البعثة الأممية تدين استهداف مطار معيتيقة بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “بأشد العبارات الهجوم الذي أصاب مطار معيتيقة الدولي بطرابلس بصاروخي غراد، وأدى إلى إصابة شخصين مدنيين على الأقل”.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الأحد، أن قصف الأهداف المدنية لاسيما المرافق العامة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن هذا الهجوم أدى إلى تضرر مدرج المطار وعدد من الأبنية والممتلكات الخاصة والعامة، وفق قولها.

وقالت البعثة الأممية، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، إن مليوني من سكان العاصمة حرموا من منفذهم الجوي الوحيد جراء الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة الدولي.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري قد أعلن الأربعاء الماضي، تفعيل حظر الطيران فوق العاصمة طرابلس بالكامل، وذلك بعد إسقاط طائرة تركية مسيرة عقب إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على مواقع عسكرية تابعة له في طرابلس.

وأكد المسماري، أن منطقة مطار وقاعدة معيتيقة الجوية هي مناطق عسكرية، ويمنع استخدام مجالها الجوي من أي طيران سواء مدني أو عسكري، وأن أي خرق للحظر من جانب الطائرات سواء عسكرية أو مدنية أي كان تبعيتها، سيتم تدميرها بشكل مباشر، وفق قوله.